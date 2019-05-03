Alanya’da evde uyuşturucu satan şahıs yakalandı

Alanya’da ikamet ettiği konutta uyuşturucu madde sattığı belirlenen Ferdi Ç., polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına atıldı

Alanya’da evde uyuşturucu satan şahıs yakalandı
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ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Ferdi Ç.’nin (25) Alanya’da Kızlarpınarı Mahallesi’nde bulunan konutunda uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Ferdi Ç.’nin evine bugün saat 15.30 sıralarında baskın düzenleyen polis, yaptığı aramada 4 parça halinde toplam daralı ağırlığı 2,29 gram uyuşturucu eroin maddesi ve 10 adet lyrica hap maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan Ferdi Ç. hakkında ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem başlatıldı.

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