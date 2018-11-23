Alanya'da evde şüpheli ölüm

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde  kız arkadaşıyla  yaşayan Cemil Atik (51) evinde ölü bulundu.

Alanya'da evde şüpheli ölüm
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Mehmet AL
OBA Mahallesi Eğitim Sokak Toprak Köşk apartmanında kız arkadaşıyla yaşayan Cemil Atik'i cansız halde yatakta bulunca polis ve 112 acilden yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen polis, Sağlık ekipleri  tarafından Yapılan incelemede Cemil Atik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Celal Atik'in cenazesi Alanya Nöbetci Cumhuriyet Savcılığınca ALKÜ Hastanesinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 00:45
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