Alanya'da eşini öldüren koca Konya'da tutuklandı

İLK duruşması 11 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen Zehra Yılmaz cinayetinin faili Hasan Y. Konya’da tutuklandı. Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Zehra Yılmaz'ın çocukları Umut ve Yasemin Y., yakınları ve Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu vekillerinden Av. Halime Şenli ile Av. Sinem Topcu da katılmışlardı. Mahkeme heyeti, sanık Hasan Y’nin Konya'daki tedavi gördüğü hastaneden rapor alınması ve duruşmaya getirilmesini isterken, duruşmayı 13 Aralık 2018 tarihine ertelemişti. Duruşma hakkında bilgi veren Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları Kurulu Üyesi Avukat Halime Şenli, gazetecilere yaptığı açıklamada “Sanığın tutuklanmasını ve buraya getirilmesini talep ettik. Bizce en önemlisi bu, Konya'da yattığı hastaneden taburcu olmuş. Alanya'daki evini de boşaltmış, şu an nerede olduğu bilinmiyor. Tutuklanmanın değerlendirilmesi ve bu konuda karar verilmesi amacıyla yakalanma kararı çıkarıldı” demişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Hasan Y’nin dün Konya’da gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı öğrenildi. Hasan Y.’nin önümüzdeki günlerde Alanya’ya getirilmesi bekleniyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

12 Mart 2018 tarihinde boşanma davası açan iki çocuk annesi eşi Zehra Yılmaz’a kurşun yağdırıp, ardından kafasına sıkarak intihar girişiminde bulunan 47 yaşındaki Hasan Y. ağır yaralanmıştı.

Korkunç olay, Şekerhane Mahallesi, Yaylayolu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Tekel büfesi işletmeciliği ve tütün ticareti yaptığı bildirilen Konya nüfusuna kayıtlı Hasan Y., boşanma davası açan 37 yaşındaki eşi Zehra Yılmaz'ın çalıştığı eczaneye giderek konuşmak istedi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, hakkında mahkemece alınmış 'Uzaklaştırma kararı' bulunan Hasan Y. ile konuşmak istemeyen Zehra Yılmaz, şahıstan gitmesini istedi. Zehra Yılmaz ile tartışan şahıs, tabancasını çekerek kurşun yağdırdı. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Y. ise olay yerinden 20 metre uzaklaşarak aynı silahla başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hasan Y. ile ikinci evliliğini yaptığı ve ilk eşinden iki çocuğunun bulunduğu öğrenilen talihsiz anne Zehra Yılmaz vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde can verirken, Hasan Y. ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Hasan Y'nin uzun süredir Konya’daki bir hastanede tedavi altında tutulduğu belirtiliyordu.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 01:32