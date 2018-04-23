Alanya'da eş zamanlı şafak operasyonu! 5 tutuklama

- Mehmet AL

ALANYA'DA çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli, dün sabah Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alınmışlardı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, basit yaralama, hırsızlık, taahhüdü ihlal, nafaka hükümlerine uymamak, mühür bozma, kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak, silahla tehdit, gasp ile benzeri suçlardan aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla 81 il genelinde eş zamanlı operasyon düzenmiş ve operasyon kapsamında dün sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri daha önceden belirledikleri 21 şüphelinin adreslerine baskın düzenlemişlerdi. Baskında çeşitli suçlardan aranan S.A., E.B., M.D., H.Ö., M.S., E.E., A.D., İ.Ç., S.A., A.A., İ.K., A.T., E.A. M.A., Ş.K., S.K., T.D., H.Y., M.Ç., E.A., H.Ç. ve Ö.A. isimli 21 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişlerdi. Adliye'ye sevk edilen 21 kişiden 5’i tutuklanırken, tutuklanan şüphelilerden S.A.’nın 'Silahla yağma 'suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi.