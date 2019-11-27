Alanya’da eroin operasyonu! Şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya’da uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarda Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri Saray Mahallesi Mehmet Ali Efendi Sokak üzerinde takip üzerine durdurulan şüpheli Muhammet H.K.'nın, yapılan üst aramasında 2 parça halinde toplam 0,60 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli Muhammet H.K. eroin maddesini satın aldığı Hazar T.A.'nın ikametinde narkotik ekiplerince yapılan aramada 3,84 gram eroin maddesi ve 5 adet Lyrica hap ele geçirildi. Eroin maddesini satın alan şüpheli Muhammet H.K., Nöbetçi Cumhuriyet savcılığınca 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. İkametinde eroin maddesiyle yakalanan şüpheli Hazar T.A., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan' emniyette ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.