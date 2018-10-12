Alanya'da engelli kızını istismar eden babaya mahkeme acımadı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre olay 2017 yılı Mart ayında Alanya’nın Akdam Mahallesi’nde meydana geldi. Karaman’da bulunan bir yurtta kalan 22 yaşındaki öz kızı H.T.’yi yemeğe götürme bahanesiyle yurttan alan baba Ali T. (46), engelli H.T. ile birlikte Alanya’nın Akdam Mahallesi’ndeki ormanlık alanda kurduğu çadıra geldi. Oğulları T.T. ve M.T.’nin çadırda bulunmadığı sırada H.T.’ye cinsel saldırıda bulunan Ali T., kendisine karşı koymak isteyen kızını dövdü. Babalarının ablalarıyla yatmak istemesinden ve sergilediği tavırdan şüphelenen T.T. ve M.T. ise 25 Temmuz 2017 tarihinde çadırdan ayrılmadan önce tablet bilgisayarın ses kaydını açık bıraktı. Döndüklerinde babalarının ablaları H.T.’ye cinsel saldırıda bulunduklarını anlayan T.T. ve M.T. durumu jandarmaya bildirdi. Oğullarının şikayeti üzerine gözaltına alınarak tutuklanan ve “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan yargılanan Ali T. son kez hakim karşısına çıktı.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen karar duruşmasına Ali T., tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS aracılığı ile katıldı. Mahkeme heyetinden beratını isteyen Ali T., kızının talebi üzerine onunla birlikte olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, engelli öz kızına “Nitelikli cinsel saldırı”da bulunduğunu belirledikleri Ali T.’ye 34 yıl hapis cezası verdi. Ali T.'ye takdir ve iyi hal indirimi de uygulanmadı.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 15:18