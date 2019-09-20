banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Alanya’da elektrik kontağı evi yaktı

Alanya'da Damlataş Caddesi üzerindeki 5 katlı evin ilk katında çıkan yangın mahalleyi korkuttu

ASAYİŞ 20.09.2019, 17:55 20.09.2019, 18:06
Alanya’da elektrik kontağı evi yaktı
banner404

Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre yangın bugün saat 16:00 sıralarında Damlataş Caddesi'nde bulunan dersane yanındaki 5 katlı binanın ilk katında çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ve polise haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahele ederek yangının diğer dairelere sıçramadan söndürürken çıkan yangında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangında evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının evin elektirik kontağından çıktığı öğrenildi. Bir kişi dumandan zehirlenerek ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

#Damlataş Caddesi #Alanya #elektrik kontağı
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ALKÜ EAH'nın hizmetlerinden memnun musunuz?
ALKÜ EAH'nın hizmetlerinden memnun musunuz?
banner384
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
İmsak 05:17
Güneş 06:37
Öğle 12:56
İkindi 16:23
Akşam 19:05
Yatsı 20:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
banner440
banner545