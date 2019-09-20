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Alanya’da elektrik kontağı evi yaktı
Alanya'da Damlataş Caddesi üzerindeki 5 katlı evin ilk katında çıkan yangın mahalleyi korkuttu
ASAYİŞ 20.09.2019, 17:55 20.09.2019, 18:06
Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre yangın bugün saat 16:00 sıralarında Damlataş Caddesi'nde bulunan dersane yanındaki 5 katlı binanın ilk katında çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ve polise haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahele ederek yangının diğer dairelere sıçramadan söndürürken çıkan yangında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangında evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının evin elektirik kontağından çıktığı öğrenildi. Bir kişi dumandan zehirlenerek ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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