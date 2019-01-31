Alanya'da elektirik sobası evi kül etti!

Mehmet AL

Yangın, Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi 42. Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odadan dumanların yükseldiğini gören ev vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Evde 87 yaşındaki Emine Ayten Alkan ve 19 yaşındaki torun Gamze Kalkanlı itfaiye ekiplerince evden çıkartıldı. Anneanne ve torun dumandan etkilenince olay yerine gelen 112 Acil ambulansla ALKÜ Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. yangının Elektrik sobasının koltuğu tutuşturması sonucu çıktığı tahmin edilen ve odadaki çekyatın yanması sonucu büyüyen yangın evde maddi hasara yol açtı.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2019, 17:30