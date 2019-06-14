Alanya’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! 1 ağır yaralı

MEHMET AL
KAZA, önceki gün saat 23.00 sıralarında Payallar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Ehliyeti olmadığı öğrenilen Oktay T.(16) idaresindeki 07 E 5784 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Bekir Ö.’nün (27) kullandığı minibüsle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak asfalt zeminde sürüklenen motosiklet sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Oktay T.’i ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Oktay T.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 11:56