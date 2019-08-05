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Alanya'da ehliyetsiz genç sürücü kaza yaptı! 1 yaralı
Alanya’da kavşaktan bekleyen otomobile arkadan çarpan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü genç kız yaralandı.
ASAYİŞ 05.08.2019, 15:16 05.08.2019, 15:21 Melike Temir
Mehmet AL
KAZA, dün saat 09.30 sıralarında Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Halil Ö.(31) İdaresindeki 07 HHC 32 plakalı otomobille döner kavşakta beklediği sırada iddiaya göre ehliyetsiz olduğu öğrenilen D. Ö.(15) isimli genç kızın kullandığı 07 NFA 45 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan D. Ö.’nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceme başlattı.
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