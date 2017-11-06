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Alanya'da eğlence mekanlarından haraç isteyen 12 kişi yakalandı

Alanya'da işadamlarından zorla haraç isteyen 12 kişi yapılan operasyonla yakalandılar

Alanya'da eğlence mekanlarından haraç isteyen 12 kişi yakalandı

Alanya'da işadamlarından zorla haraç isteyen 12 kişi yapılan operasyonla yakalandılar

06 Kasım 2017 Pazartesi 09:33
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Mehmet AL

Alanya'da iş adamlarından tehdit ve zorla para isteyen silahlı suç örgütüne üye 12 kişi  bu sabah yapılan şafak operasyonuyla ikametgahlarında yakalandılar. Yakalananların sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütü operasyonu düzenlendi. Dün geçe saatlerinde düzenlenen operasyonda eğlence mekanlarını haraca bağlamak isteyen Mardin ve Adana nüfusuna kayıtlı 12 şüpheliyi "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, silahla yağma" ve "Haksız kazan elde etmek için geliri yüksek eğlence mekanlarına yağma ve tehdit" suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

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Son Güncelleme: 07.11.2017 00:04
Anahtar Kelimeler:
AlanyaSuç örgütüTehditOperasyonHaraç
Yorumlar
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Arif ali 2017-11-06 10:56:18

Doldurdunuz alanyayı kekolarla. Dükkanlarınıza evlerinize 3 kuruş fazla kira veriyorlar diye bu kekolara kiraladınız.alanyada vatan evladı türk esnaf neredeyse kalmadı.heryerde bunlar var.turizmi bsltalayan da bunlar inajı bızan da bunlar. Daha bunlar alanyanın iyi günleri.. 4-5 seneye alanya aynı istanbul bağcılar gibi olur

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