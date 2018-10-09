Alanya'da durdurulan araç tarandı: 1 kişi öldü

EDİNİLEN ilk bilgilere göre, olay Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bu akşam 20:30 civarında meydana geldi. Yolu kesilen bir araç içindeki şahıs silahla taranarak feci şekilde can verdi. İstiklal Caddesi, Kekikyağı Soka'kta meydana gelen olayda, görgü tanıklarına göre bir kamyonet ile yolu kesen şahıslar durdurdukları araçtan inen kişilere kurşun yağdırdı. Silah seslerinin ardından vatandaşların ihbarı üzerine güvenlik güçleri olay yerine sevk edilirken durdurulan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde kurşunları hedefi olan talihsiz sürücü morga kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 22:18