Alanya'da düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde düğünden dönen gençlerin bulunduğu motosikletin aşırı süratle giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı .

Alanya'da düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
banner404

Mehmet AL
Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde gece 23.00 sıralarında, Şakir Doğan (23) idaresindeki 09 BBB 36 plakalı motosiklet, D-400 Karayolu üzerinde Kestel'den Alanya istikametine seyir halde giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde ağaca çarpıktan sonra elektirik direğine çarpması sonucu oluşan kazada, sürücü Şakir Doğan (23) ve motosiklette yolcu olan Cengiz Kaya (26) yaralandı.Sağlık ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şakir Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen gencin yakınları, kazayı öğrenerek geldikleri hastanede sinir krizi geçirdi. Bu arada, motosikletli gençlerin Kestel Mahallesindeki bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra evlerine dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 16:21
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Fenerbahçe küme düşecek mi? İşte olay yaratan...
Fenerbahçe küme düşecek mi? İşte olay yaratan...
  1. SPOR

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479