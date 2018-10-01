Alanya'da 'dolandırıp dövdüler' iddiası

Asiye ELİAÇIK

ALANYA'DAKİ bir şahsa senet karşılığında arabasını veren ve 5 bin lirasını nakit olarak alan Taş, kalan 35 bin lirayı alamadığını iddia etti. Parasını tahsil etmek üzere şahsın işyerine gittiğinde hem şahıs hem de çalışanları tarafından sopayla kovalandığını iddia eden Taş, yetkililerden yardım istedi. Yaşananları anlatan Abdurrahman Taş, "Bir arabam vardı, satmak istedim. 5 bin TL'sini nakit aldığım araç için 35 bin TL'lik senet aldık. Senetin günü dolduğu gün gittim, bugün, yarın diyerek bizi oyaladılar. Bizi dolandırmaya çalışıyorlar. Biz de polise gittik, şikayette bulunduk. Elimde tüm belgeler mevcut. Hem beni çağırdı, 'Gel paranı vereceğim' diye, gidince de bana sopalarla saldırdılar. Mağdurum, yetkililerden yardım istiyorum. Çocuklarımın geleceği bu paraya bağlı" dedi.

'ÇOCUKLARIMIN HAKKI VAR'

Abdurrahman Taş’ın eşi Fatma Taş ise yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. “Biz yandık, başkaları yanmasın” diyen Taş, sorumluların hakim karşısına çıkarılmasını istedi. Taş, "Biz bu parayı durmadan çalışıp kazandık. Başkalarının çocukları en lüks yemekleri yerken benim çocuklarım kuru ekmek yedi. Başka kadınlar pasta, börek yerken ben sıcağın altında başkalarının tarlalarında çalıştım. Bizim emeklerimizi şimdi başkaları yiyor. Bu dertten kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.

'BAŞKA CANLAR YANMASIN'

Kardeş Ali Taş da, parayı istemeye gittikleri esnada saldırıya uğradıklarını iddia ederek, “Hepsinin belgesi elimizde. Her şeyi kanıtlayabilecek durumdayız. Ne olur bize yardım edin” dedi. Taş, "Kardeşimi içeriye kapattılar, saldırdılar. Bize de dışarıda sopayla saldırmaya çalıştılar. Göz göre göre dolandırıyorlar bizi. Bu adamlar milleti dolandırmaya ne kadar devam edecek. Daha kaç kişinin dolandırılması lazım? 35 bin TL'miz hiç oldu. 100 bin TL'si dolandırılanlar da varmış. Nisan ayında verdiğimiz arabanın parasını halen alamadık. Üstelik verdiğimiz araba da satılmış. Emniyete bu arkadaşı çağırdıkları zaman 'Ödeyeceğim' diyormuş. Ama ne para var, ne pul" dedi.

Öte yandan Taş ailesinin polise başvurduğu, polisin şahsı gözaltına alıp bilgisine başvurduğu ancak elde somut belgeler olmadığı iddiasıyla şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 23:53