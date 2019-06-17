Alanya'da dolandırıldıklarını iddia eden muz üreticileri savcılıkta!

Mehmet AL

ALANYA Demirtaş Mahallesi'nde muz üreten bir çok vatandaşlar ürettikleri muzlarını Uğrak Mahallesindeki bir tarım şirketine verdiklerini belirterek Aralık 2018 yılından beri üçretlerini alamadıklarını iddia ederek bugün Alanya Adliyesi Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına giderek 9 imzalı dilekçeyle şikayette bulundular. Mağdur muz üreticileri şikayet dilekçesinde ' Şüpheliler kaçması söz konusu olup, mağduriyetimizi önlenmesi için gerekli Tüm yaptırımların ve tedbirlerin alınarak mağduriyetimizi önlenmesini talep ediyoruz.' dediler.

2 MİLYON ALACAĞIMIZ VAR

Alanya Adliyesine gelerek sikayet dilekçesi veren Serdar, Atilla, Muhammet ve Süleyman Gök, Hasan Alemdar, Ramazan, ve Yılmaz Top, Hakan Tok ve Veli Tepe ürettikleri muzu verdikten sonra Aralık 2018 tarihinden itibaren hiç ücret almadıklarını iddia ettiler. Muz üreticileri savcılıktan aldıkları evraklarla Demirtaş Jandarma Karakolu'na gittiler.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2019, 13:28