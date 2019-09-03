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Son Dakika

Alanya'da dolandırıcılıktan yakalanan kayınpederle damat hakkında karar

Alanya'da kendilerini işadamı olarak tanıttıktan sonra senet karşılığı aldıkları araçları farklı kişilere satıp kayıplara karıştıkları iddia edilen damat ve kayınpederi polisin sıkı takibi sonucu yakalandı

ASAYİŞ 03.09.2019, 13:59 03.09.2019, 19:06
Alanya'da dolandırıcılıktan yakalanan kayınpederle damat hakkında karar
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MEHMET AL

SENET karşılığı araç satın alarak insanları dolandırdıklarına dair bir ihbar alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmalarda iki şüphelinin internet üzerinden araçlarını satan vatandaşlara ulaştıklarını, kendilerini zengin işadamları olarak tanıttıkları bilgisine ulaştı. Kendilerini birçok şirketin sahibi olarak tanıtarak internet üzerinden online araçlarını satan vatandaşlara ulaşarak senet karşılığı araçlarını kendilerinden alarak başkalarına satıp senetleri ödemedikleri tespit edilen kayınpeder Ercan Y. (67) ve damat Fatih K. (34), polisin operasyonuyla Okurcalar Mahallesi’ndeki adreslerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üstünden sahte kimlik çıkarken, yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Ercan Y’nin dolandırıcılık suçundan 7 farklı dosyadan aramasının olduğu ve hakkında 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kayınpeder sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, damat ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

#Alanya #alanya son dakika #dolandırıcı #damat #kayınpeder
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