Alanya'da dolandırıcılıktan yakalanan emlakçı hakkında flaş karar!

Mehmet AL

ALANYA'NIN Güllerpınarı Mahallesi’nde bir emlakçının aynı evi birkaç kişiye kiralayarak dolandırdığı iddia edildi. Olay, çarşamba günü Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerine gelen bir vatandaşın şikayeti üzerine ortaya çıktı. Emlakçılık yaptığı öğrenilen V.K. isimli şahsın, Güllerpınarı Mahallesi, Hacı Yusuflar Sokak’ta bulunan bir daireyi bir çok kişiye aynı anda kiraya vererek dolandırmaya çalıştığı iddia edildi. Mağdur olan vatandaş, emlakçı V.K.’den şikayetçi olunca Şikayet üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı Dolandırıcılık ekipleri, şüpheli V.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alınan emlakçı V.K., sevk edildiği nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 21:48