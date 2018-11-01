Alanya’da dolandırıcılık ve sahtecilik operasyonu 

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Sahtecilik” suçları kapsamında uzun süredir devam eden soruşturma kapsamında 1’i kadın 4 kişi gözaltına alındı

Alanya’da dolandırıcılık ve sahtecilik operasyonu 
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EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya’da bir otelin 650 bin Euro bedel ile 5 yıllığına kiraya verilmesiyle ilgili yapılan soruşturmada 4 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM Amirliği’ne bağlı ekipler,  şüphelilerin sözleşmeyi gerçeğe aykırı olarak gerçekleştirildiğini tespit ederek şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda boş kağıda yazılı kaşe ve imza ile çeşitli kira sözleşmeleri ve senetler ele geçirildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2018, 23:35
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Ali Dadaslar
Ali Dadaslar - 12 saat Önce

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