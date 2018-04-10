Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başarısız tüp bebek uygulamalarında anne adaylarına uyarı!
Başarısız tüp bebek uygulamalarında anne...
Mide gribi hakkında bilmeniz gereken 5 şey
Mide gribi hakkında bilmeniz gereken...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 11 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Masum görünen ‘ben’de büyük tehlike
Masum görünen ‘ben’de büyük tehlike

Alanya’da dolandırıcılık şebekesi böyle çökertildi

Alanya’da yaşlı bir kadını telefonla dolandırmak isteyen şebeke, asayiş büro amirliğinin başarılı operasyonu sonucu çökertildi. Şebeke üyelerinden 1’i Alanya, 2’si ise Aksu’da gözaltına alındı

Alanya’da dolandırıcılık şebekesi böyle çökertildi

Alanya’da yaşlı bir kadını telefonla dolandırmak isteyen şebeke, asayiş büro amirliğinin başarılı operasyonu sonucu çökertildi. Şebeke üyelerinden 1’i Alanya, 2’si ise Aksu’da gözaltına alındı

10 Nisan 2018 Salı 19:39
Alanya’da dolandırıcılık şebekesi böyle çökertildi
banner404

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yaşlı kadını telefonla 15 bin Euro dolandırmaya çalışan 30 yaşındaki Ahmet D.’yi Alanya Otogarı’nda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş büro amirliğine götürülen Ahmet D.’nin sorgusu sürerken, dolandırıcılık şebekesinin üç kişi olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren asayiş ekipleri, şebeke üyesi 2 şüphelinin Aksu ilçesinde olduklarını tespit etti. Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine 2 şüpheli, D-400 Karayolu üzerinde otomobil içinde yakalanarak gözaltına alındılar. Şüpheliler Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliğince teslim alınarak Alanya'ya getirildiler.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AlanyaAksu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da infaz edilen mafya lideri ile ilgili şok iddia!
Antalya'da infaz edilen mafya lideri ile ilgili şok iddia!
Alanya'nın yeni çevre yolu can almaya devam ediyor
Alanya'nın yeni çevre yolu can almaya devam ediyor
Alanya'da dolandırıcı kıskıvrak yakalandı
Alanya'da dolandırıcı kıskıvrak yakalandı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim