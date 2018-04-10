Alanya’da dolandırıcılık şebekesi böyle çökertildi

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yaşlı kadını telefonla 15 bin Euro dolandırmaya çalışan 30 yaşındaki Ahmet D.’yi Alanya Otogarı’nda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş büro amirliğine götürülen Ahmet D.’nin sorgusu sürerken, dolandırıcılık şebekesinin üç kişi olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren asayiş ekipleri, şebeke üyesi 2 şüphelinin Aksu ilçesinde olduklarını tespit etti. Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine 2 şüpheli, D-400 Karayolu üzerinde otomobil içinde yakalanarak gözaltına alındılar. Şüpheliler Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliğince teslim alınarak Alanya'ya getirildiler.

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