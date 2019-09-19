Alanya’da dolandırıcılar şok baskın
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Kredi kartı kopyalama sureti ile kötüye kullanma’ suçu kapsamında yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli gözaltına alındı
ASAYİŞ 19.09.2019, 12:20 19.09.2019, 12:51
ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’nın Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyon kapsamında şüpheli Hakan Ü. ve İsa K.’nin ev ve araçlarında arama yaptı. Yapılan aramalarda çeşitli bankalara ait POS cihazları, kredi ve banka kartları, cep telefonları ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin Manavgat, Side’de bulunan konaklama tesisi ve lokantalarında yapılan aramada ise kaçak alkol, eski dönemlere ait tarihi sikke ve silah ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde Hakan Ü. ve İsa K., Alanya’da, Özcan D. ve Maksut S. de Manavgat’ta gözaltına alındı.
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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