Alanya’da dev zincir marketin çalışanları cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu
Alanya’da dev bir zincir marketin müdürü tarafından dolandırılan çalışanlar, Alanya Adliyesi'ne toplu halde gelerek cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundular
Mehmet AL
ALANYA bu sabah gündeme bomba gibi düşen bir iddia ile uyandı. İddiaya göre Alanya’da bulunan dev bir zincir marketin müdürü personeline kendisi için kredi çektirip, zimmetine geçirdiği 1.5 milyon TL para ile ortadan kayboldu. Olayın ortaya çıkmasından sonra araştırma yapmak için market zincirinin genel müdürlüğündeki üst düzey yöneticileri bu gün Alanya'ya geldi.
OLAYA GENEL MÜDÜRLÜK EL KOYDU
Alanya’daki bir zincir mağazanın müdürüne para kaptırdığını anlayan bazı çalışanların intihar etmeyi düşündüğü, 200 bin TL kredi çektirilen bir bayan çalışanın eşiyle kavga edip ayrılma kararı aldığı da iddialar arasında. Paranın 1.5 milyon TL'sinin mağazada çalışanlara çektirilen kredi, 500 bin TL'sinin ise piyasadan olmak üzere toplamda 2 milyon TL'lik vurgun yaparak ortadan kaybolduğu iddia ediliyor. Alanya’ya gelen market zincirinin üst düzey yöneticilerinin Alanya’da ki zincir mağaza çalışanları ile önce tek tek görüştükleri ve görüşmelerin ardından dolandırılan yaklaşık 18 personelin bu gün saat 15.00'de şikayet dilekçeleri ile Alanya Adliyesi Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’na müracaatta bulundular.
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