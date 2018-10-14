Alanya'da derneklere kumar baskını

Alanya polisi, kumar oynatıldığını tespit ettiği derneklere suçüstü yaptı

Alanya'da derneklere kumar baskını
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ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Alanya’da kumar oynatıldığı belirlenen derneklere baskın düzenledi. 
Polisin Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Lokali'ne yaptığı baskında, masalarda bulunan toplam 800 TL para ve iskambil kağıtlarına el konuldu. Lokali işleten şahıs hakkında işlem yapıldı. 
Öte yandan Alanya Kahramanmaraşlı Dostlar Derneği’nde arama yapan polis Abdullah Ö., Osman K., Abdullah C. ve Erol E. isimli şahısların kumar oynadıklarını tespit etti. Derneği Erol E’nin işlettiği belirlenirken masa üzerine bulunan iskambil kağıtları ve 190 TL paraya el konuldu. Şahıslar, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, “Borçlunun ödeme şartını ihlal” suçundan arandığı öğrenilen Abdullah Ö. ilgili birime teslim edildi.
 

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 21:51
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