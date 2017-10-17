Alanya'da derneğe gece baskını!

ALANYA'NIN Şekerhane Mahallesi’ndeki bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese dün gece baskın düzenleyen ekipler kumar oynattığı iddia edilen yerde yapılan aramalarda toplam 122 gram esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Dernekte bulunan N.D ve R.B yakalanarak gözaltına alınarak Narkotik Grup Amirliği ne teslim edildi. Emniyette ifadeleri alınan 2 kişi Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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