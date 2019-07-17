Alanya’da denize giren Rus turist boğularak can verdi!

Mehmet AL

ÖNCEKİ gün Konaklı Mahallesi'nde denize giren 70 yaşındaki Rus uyruklu erkek turist Valentin Dobryakov bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Şahsın suda çırpındığını gören sahildeki vatandaşlar yüzerek talihsiz adama yardıma gitti. Dobrkyakov'u kıyıya çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dobrkyakov, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Rus erkek turist yapılan tüm müdahelere rağmen yaşamını yitirdi. Dobrkyakov'un cesedi Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.