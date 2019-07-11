Alanya’da denize giren kadın boğulma tehlikesi geçirdi

Mehmet AL

DÜN saat 18.30 sıralarında Payallar Mahallesi'nde Şehlevent Özkal (77) sahilde denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan kadının çırpındığını gören sahildekiler yüzerek yardıma gitti. Özkal’ı kıyıya çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Özkal, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Özkal’ın hayati tehlikesinin olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.