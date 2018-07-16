Alanya'da denizden çıkan cesedin kimliği belli oldu

Mehmet AL

OLAY sabah saatlerinde ortaya çıktı. Liman görevlileri deniz yüzeyinde erkek cesedini gördükten sonra polise bilgi ulaştırdılar. Denizden çıkartılan ceset üzerinde yapılan ilk incelemede kimlik bulunamazken, kayıp ihbarlarının incelenmesinden sonra ölen kişinin kimliği belirlendi. Ölen kişinin, 14 Temmuz 2018 tarihinde kızı tarafından Cumhuriyet Polis Karakolu'na kayıp ihbarında bulunulan 87 yaşındaki İran Asıllı Amir Partowmohadan olduğu belirlendi. Kayıp ihbarı sırasında verilen eşgal ve kıyafet bilgisine dayanarak cesedin kimliğini belirleyen polis, adli tıp incelemesi, kesin kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere cenazeyi morga kaldırdı.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 13:44