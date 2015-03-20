Alanya'da denizden ceset çıktı

Alanya'da gezi teknesindeki turistlerin fark ettiği 35 yaşındaki Emrah Kaya'nın cesedi, Sahil Güvenlik tarafından karaya çıkarıldı

ALANYA'DA gezi teknesindeki turistlerin fark ettiği 35 yaşındaki Emrah Kaya'nın cesedi, Sahil Güvenlik tarafından karaya çıkarıldı. Bugün öğle saatlerinde günübirlik geziye çıkan tur teknesindeki turistler, su yüzeyinde ceset olduğunu fark ederek görevlilere bildirdi. Tekne görevlilerinin telsizle Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen ekip, 35 yaşındaki Emrah Kaya'nın cesedini Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı iskelesine getirdi. Polisin incelemesinin ardından Emrah Kaya'nın cesedi, Alanya Belediyesi Morgu'na kaldırıldı. Polis Emrah Kaya'nın yakınlarına ulaşmaya çalışıyor.

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