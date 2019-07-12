Alanya’da denizde boğulma tehlikesi geçirmiştii! Acı haber geldi

Mehmet AL

DÜN saat 18.30 sıralarında Payallar Mahallesi'nde Şehlevent Özkal (77) sahilde denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan kadının çırpındığını gören sahildekiler yüzerek yardıma gitti. Özkal’ı kıyıya çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Özkal, ambulansla özel Anadolu hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Özkal’a yapılan tüm müdahelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti Özkal cesedi Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2019, 14:23