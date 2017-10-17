Alanya'da dehşet! Seyir halindeki otomobile kurşun yağmuru

Haber: Erdal ANAK
OLAY, dün gece saatlerinde Oba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A. D. isimli şahıs Ahmet Peşken’in (40) kız arkadaşıyla tartıştı. Bunun üzerine Peşken’i otomobiliyle seyir halindeyken takip eden A.D. ve ağabeyi M. D. aracı kurşun yağmuruna tuttu. Tabanca çıkan kurşunların 4 tanesi araca gelirken, bir kurşunda Peşken’in bacağını isabet ederek yaralandı. A. D. ve M. D. olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı Peşken, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülürken, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayın olduğu yerde inceleme yaptıktan sonra "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan sabıkalı olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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