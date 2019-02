Alanya'da dehşet saçmışlardı! Cezası ağır oldu

Mehmet AL -ÖZEL HABER

ALANYA’DA tartıştığı kişileri silahla yaralayan şüpheliler, 39 yıl 9 ay 45 gün hapse mahkum edildi. Edinilen bilgiye göre olay, 2 Eylül 2013 tarihinde Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Sigorta Caddesi üzerinde bir binanın önünde bekleyen Cahit Ç., Mücahit C. ve Ferit G., bu sırada apartman sakinlerinden E.D. ve T.A. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladılar. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan ve sonrasında yanlarına 2 kişiyi daha alan Cahit Ç., Mücahit C. ve Ferit G. araçlarıyla olay yerine tekrar döndü. Silahlarla rastgele etrafa ateş eden şüpheliler, M.A.’yı yüzünden, E.D., T.A., C.A. ve D.A.’yı çeşitli yerlerinden yaralandılar. Olayda Cahit Ç.'de yaralandı. Olayın yargıya intikal etmesinin ardından Cahit Ç., Mücahit C. ve Ferit G. hakkında “Yaralama” suçundan dava açıldı. Alanya 1. Ağır Cezası Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması geçtiğimiz gün yapıldı. Davada tutuksuz yargılanan Cahit Ç., Mücahit C. ve Ferit G. 13 yıl 3 ay 45’er gün hapis cezasına mahkum edildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 13:35