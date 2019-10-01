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Alanya'da dalgınlık kaza getirdi: Turistler ölümden döndü!

Alanya'nın eski ve yeni çevreyolunun birleştiği yerde meydana gelen trafik kazasında bir araç ile tur minibüsü çarpıştı. Trafik ışıklarının çalışmamasından dolayı meydana gelen kazada turistleri taşıyan minibüs refüje çıkarken, aracın ise ön bölümünde büyük hasar oluştu 

ASAYİŞ 01.10.2019, 14:39 01.10.2019, 16:01
Alanya'da dalgınlık kaza getirdi: Turistler ölümden döndü!
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Alanya'da kalgınlık kaza getirdi: Turistler ölümden döndü!&nbsp;
Alanya'da kalgınlık kaza getirdi: Turistler ölümden döndü!&nbsp;

ESKİ Alanya Devlet Hastanesi'nden Antalya yönüne giden özel bir firmaya ait 34 CCA 776 plakalı şirket aracı, yeni çevre yolunun birleştiği noktada turistleri taşıyan 07 AEY 296 plakalı tur minibüsüne çarptı. Trafik ışıklarının çalışmamasından dolayı meydana gelen kazada, turistleri taşıyan tur minibüsü çarpmanın etkisiyle refüje çıktı. Tur minibüsünde seyahat eden yaklaşık 15 yolcu ölümden dönerken, kazada ölü ya da yaralı olmaması büyük sevinç yarattı. Kazanın ardından şoka giren bir kaç yabancı turist, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

#trafik kazası #Alanya #Turist #kaza
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