Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" yönündeki ihbar üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince dün saat 05.45’de haklarında yakalama kararı çıkartılan 40 kişi için belirlenen adreslere baskın düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda T.İ., G.İ., S.S., U.K., M.P., H.Y., C.H.D., B.Ç., C.S., B.D., T.A., İ.M.H., E.S., A.T., A.A., A.Z., G.A., A.Z., D.S., K.Y., E.M., C.O., A.A., M.D., Y.T., M.D., G.T., İ.D., M.T., İ.T., M.T., M.A., B.T., E.K., B.A., A.A.G., M.G., Ş.K., A.B.ve Ü.S. olmak üzere 40 kişi yapılan şok baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun Alanya'da Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis operasyonu olduğu öğrenildi.



ŞÜPHELİLERDEN SİLAH,PARA, SENET VE TAHSİLAT DEFTERLERİ ÇIKTI.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince operasyon kapsamında baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise bir adet tabanca ve buna ait 15 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 5 fişek, çok sayıda cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve laptop, yüklü miktarda para, yasa dışı iddia ile ilgili not defteri, mağdurlara ait çok sayıda senet, yasadışı bahis sitelerine girme için kullanılan iddia kartları ele geçirildi. KOM ekiplerince ele geçirilen malzemelere el konulurken zanlıların emniyetteki işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 22:12