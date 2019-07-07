Alanya’da cips paketinden zehir çıktı

Alanya’da polisin durdurarak üst araması yaptığı 2 şüphelinin üzerinden cips paketine konulmuş 149 adet ecstasy hap ile 3 gram esrar maddesi çıktı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Alanya’da cips paketinden zehir çıktı
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ALANYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik başlatmış olduğu çalışmaları sürdürüyor. 
Alanya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bugün saat 07.30 sıralarında Alanya Otogarında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurarak arama yaptı. Ahmet Ç. (21) ve Samet K.’nin (18) üstünde ve eşyalarında yapılan aramada cips paketi içerisinde beşgen şeklinde 47 adet gri renkli, 56 adet sarı renkli, 46 adet mor renkli olmak üzere toplamda 149 adet ecstasy hap ile 3 gram esrar maddesi ele geçirildi. Haklarında “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem başlatılan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.

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