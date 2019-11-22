Alanya’da cinsel istismar suçu işleyen cezaevi firarisi hakkında flaş gelişme!

Mehmet AL

ALANYA'DA ‘Nitelikli cinsel istismar’ suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunan ve yaklaşık 2 yıl önce Alanya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Ali T.’nin ilçede olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı Merkez Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri harekete geçti. Alanya'da adresleri inceleyen jandarma ekipleri,Çıplaklı Mahallesi’ndeki bir adrese dün akşam baskın düzenledi. Şüpheli Ali T.'yi yakalayan jandarma gözaltına alarak karakola getirdi. Buradaki işlemlerinin ardından Ali T. adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi