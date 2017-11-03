Alanya'da cezaevi firarisi yakalandı

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne ekipleri adam öldürme teşebbüs suçunda 2017 yılından tutuklanan ve bir hafta önce tutukluğu bulunduğu Alanya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak ayrılan ve sonrasında firar eden 38 yaşındaki Hakan G., Cikcilli Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, cezaevi firarisini Azeri uyruklu kadın sevgisiyle kaldığı evde yakalanarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 7.65 capında silah ve 4 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Azeri kadının emniyetteki işlemleri sürerken, Hakan G.ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.