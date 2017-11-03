Alanya'da cezaevi firarında şok iddia: 'Hesaplaşmak için kaçtım'

ALANYA Yatçılar ve Gezi Tekneleri Kooperatifi eski Başkanı olan, 2011 yılında avukatı Hakan G'yi ofisinde kurşunladığı için tutuklanan ve 2 Kasım Perşembe gecesi Alanya L Tipi Cezaevi'nden firar eden Şükrü S'yi arama çalışmaları sürüyor. Alanya'nın tanınmış simalarından olan Şükrü S'nin hücre cezası ve normal koğuşların ardından cezaevinin 'Açık' bölümüne alındığı bildirilmiş, cezasının kısa süre sonra bitecek oluşu nedeniyle firarı şaşkınlık yaratmıştı.

Alanya'da herkesi şaşırtan firarla ilgili şok bir iddia gündeme geldi. Herkesin konuştuğu bu iddia, Şükrü S'nin firar etmesinin ardından bazı yakınlarını telefonla aradığı ve "Bana yanlış yapan, alacaklarımı ödemeyen üç kişi ile hesaplaşmak için cezaevinden kaçtım" dediği yönünde. Bu üç isimden birisinin, Şükrü S'nin akrabası olan bir turizmci olduğu belirtiliyor.