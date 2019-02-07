Alanya'da çeteler bir bir çökertiliyor!

OPERASYONA ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre imzasıyla yayınlanan basın açıklamasında aynen şu bilgilere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haksız kazanç elde etmek amacıyla ‘Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, bu örgüte üye olmak ve örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli yağma, silahla tehdit, kasten yaralama, 6136 sayılı yasaya muhalefet’ suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; Oba Mahallesi’nde faaliyet gösteren Y.K. isimli iş yerine 12 Kasım 2018 günü 7 şüphelinin haraç adı altında para isteyerek iş yeri sahibini darp ettiklerini ve ölümle tehdit edildiğinin beyan edilmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada, Antalya il Jandarma Komutanlığı, KOM Grup Amirliği ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimize verilen talimatlar uyarınca devam eden çalışmalar sırasında bu şüpheliler ile bağlantılı olan, başka iki kişinin ve kamu oyunda ‘Şeremetler’ olarak bilinen grubun Karaman ili Ermenek ilçesinde başka bir gece kulübüne de haksız kazanç elde etmek amacıyla örgütün faaliyeti kapsamında ‘İş ve çalışma hürriyetinin ihlali ve tehdit’ suçlarını işledikleri tespit edilmiştir. Yapılan soruşturma süresince bu kapsamda faaliyet gösteren 15 şüpheli tespit edilmiştir. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, KOM Grup Amirliği ve Alanya ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce Alanya Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararına istinaden şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kasatura bıçak, 1 adet beyzbol sopası, 70 gram kubar esrar, 4 adet tabanca şarjörü, 29 adet tabanca fişeği, 87 adet av tüfeği kartuşu, 14 adet cep telefonu ele geçirilerek bu malzemelere ekiplerimizce el konulmuştur. Yine bu kapsamda bu sabah 15 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alınmıştır. 3 şüphelinin de arama işlemine devam edilmektedir."

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2019, 23:57