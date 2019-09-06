Alanya'da Çek turist denizde boğuldu
Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren 81 yaşındaki Çek uyruklu turist, hastanede hayatını kaybetti
ASAYİŞ 06.09.2019, 21:25 06.09.2019, 21:53
Mehmet AL
ALANYA'YA tatil için gelen Çek Cumhuriyeti vatandaşı Vojtech Marek (81), bu gün saat 17.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'ndeki sahilde denize girdi. Marek, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Çek turistin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek ulaştıkları turisti kıyıya çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Marek ambulansla Alanya Yaşam Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Marek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Marek'in cenazesi savcılık incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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