Alanya'da çaresiz bir anne-baba! Hatice bir haftadır kayıp
Alanya’da 13 yaşındaki Hatice Türktaş’tan ailesi bir haftadır haber alamıyor
ASAYİŞ 25.09.2019, 12:18 25.09.2019, 12:23
TÜRKLER Ortaokulu son sınıf öğrencisi Hatice Türktaş’tan 1(13) 8 Eylül Çarşamba gününden buyana haber alınamıyor. Türkler Mahallesi’nde bulunan evlerinden 23.00-00.00 saatleri arasında ayrıldığı öğrenilen ve bir daha dönmeyen Hatice Türktaş’ı ailesi her yerde arıyor. Baba Ahmet Türtaş, kızının kaybolduğunu fark ettikten sonra jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulunduklarını söyledi. Baba Türktaş, kızını görenlerin ve ya yerini bilenlerin kolluk kuvvetlerine haber vermesini ya da kendisine 0532 480 30 47 numaralı telefondan ulaşmalarını istedi.
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|8
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|8
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|5
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|5
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|5
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|5
|4
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|5
|2
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