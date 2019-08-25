Alanya'da canlı yayında kavga

OLAY, geçen salı günü Alanya sahilinde, araç trafiğine kapalı yolda meydana geldi. Motosikletiyle bekleyen ve adının İsmail E. olduğu belirtilen genç, yolda yürüyen Rus erkek turiste, İngilizce olarak "Gel gel sen, gel buraya. Sizinle konuşacağım" diye seslendi. Bunun üzerine yanına gelen Rus turist, gençle tartışmaya başladı. Rus turist, tartışmanın büyümesiyle motosikleti rüzgarlığından tutup, devirdi. Bunun üzerine İsmail E. koşarak Rus turiste tekme attı, sonra da yumrukladı.

CANLI YAYIN YAPTI

Olayı gören gencin arkadaşı kavgayı ayırmaya çalışırken, diğer arkadaşı da cep telefonu kamerasıyla sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Arkadaşının sakinleştirmeye çalıştığı İsmail E. adlı genç, uzun süre Rus turiste küfretti. Arkadaşının yardımıyla motosikleti yerden kaldıran genç, yanına gelen turiste yeniden saldırdı. Rus turist de motosikleti tekrar devirip, yanından uzaklaşmak istedi. Bunun üzerine İsmail E. uzaklaşan turiste tekme ve yumruk attı. Çevredekiler ve arkadaşları araya girip, kavgayı önlemeye çalışırken, Rus turist de aynı saldırıyla gence karşılık verdi. Küfürleşen taraflar, çevredekilerin çabasına rağmen bir türlü sakinleşmedi.

RUS KADINLAR DA TEKME ATTI

Bir süre sonra Rus turistin 2 kadın arkadaşı da gelerek kavgaya dahil oldu. Kadınlardan biri, İsmail E’ye saldırıp tekme attı. Dengesini kaybedince yere düşen kadın, genci de itip, düşürdü.

KAVGAYI CANLI YAYINDA GÖRÜP GELDİLER

Bu sırada kavganın olduğu yolun altındaki plajda oturan gencin 2 arkadaşı da canlı yayında kavgayı görünce olay yerine geldi. Önce kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişi, daha sonra Rus turistleri dövmeye başladı. Kadın turistin saçından tutup çeken gençler, yere düşürdü.

POLİSTEN MÜDAHALE

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bir süre sonra olay yerine gelen polis ve bekçiler, kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Yaklaşık 10 dakika süren ve tamamı sosyal medyada canlı yayınlanan kavgaya karışan taraflar, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

'KADINLARI DÖVÜYORDU'

Alanya’da 2'si kadın 3 Rus turist ile kavga eden kişinin İstanbul'dan tatile gelen motosikletli kurye İsmail E. olduğu belirlendi. Açıklama yapan İsmail E, olayın Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldiğini belirtti. Kavga ettiği Rus turistin otomobilin arka koltuğunda 2 Rus kadını dövdüğünü anlattı. E., kendisinin de kavgaya engel olmaya çalıştığını söyledi. Kadınların araçtan inip sahile indiğini, Rus turistin ise araçtaki başka bir arkadaşıyla olay yerinden ayrıldığını ve bir süre sonra geldiğini anlatan İsmail E, "Rus turist bulunduğum yere geldi. Ben de kadınları neden dövdüğünü sormaya çalıştım. Bu nedenle tartıştık. Dil sorunu nedeniyle tam da anlaşamadık. Ancak bir anda motosikletimi devirdi. Ben de bu duruma çok sinirlendim. Kavga etmeye başladık" dedi.

'KORUMAYA ÇALIŞTIĞIM KADINLARDAN DAYAK YEDİM'

İsmail E, bir süre sonra olayı görüp gelen kadın turistlerin de kendisine saldırdığını belirterek, "Korumaya çalıştığım kadınlar beni dövmeye çalıştı. Bana tekme atıp durdular. Halbuki olaydan yaklaşık yarım saat önce ben onları motosikletime zarar veren Rus turistin elinden kurtarmaya çalışmıştım" diye konuştu. İsmail E, olaydan sonra polise ifade verdiklerini ve birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını söyledi.