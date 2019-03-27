Alanya'da cani sevgilinin cezası belli oldu

ALANYA'DA yaşayan 22 yaşındaki Kübra Yılmaz, eski sevgilisinden gördüğünü iddia ettiği şiddeti güvenlik kamera kaydı ve fotoğraflar eşliğinde kendi blog sayfasında anlatmıştı. Defalarca şikayetçi olduğu adam hakkında hiçbir işlem yapılmadığını savunan Kübra Yılmaz, "Bir kere bile olsun mahkemeye çıkmadı. Öldürülmekten korkuyorum, markete bile gidecek cesaretim kalmadı" şeklinde yazmıştı. Geçen yıl tanıştığı Serdar D.'nin eski erkek arkadaşı olduğunu kaydeden Kübra Yılmaz, "Kendisinden ayrılmama rağmen benim peşimi bırakmıyor. Beni dışarıda darp ediyor, hakaretler ve tehditler ediyor, evime zorla giriyor, beni rehin alıyor evimde, taciz ediyor, telefonumu ve paramı çalıyor, kapıyı açmadığım için kapımın önüne işeyip gidiyor. Artık tahammül edemiyorum hiçbir şeye. Adliyeye bile korkudan gidemiyorum çünkü sürekli dışarıda beni bekliyor" diye belirtmişti. 2 Eylül 2015 tarihinde eski sevgilisi tarafından bir eve kilitlenerek darp edilen Kübra Yılmaz davasında karar çıktı. Tutuksuz yargılanan eski sevgili S.D. duruşma sonucuna 'eziyet suçundan' 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 13:01