Alanya’da can pazarı: Dev dalgaların arasında kaldılar

EDİNİLEN ilk bilgilere göre, olay bugün sabah saatlerinde Kestel Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı aileden 3 kişi boyu 5 metreyi bulan dalgalara aldırmadan denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra dalgaların arasında akıntıya kapıldıklarını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Alanya Sahil Güvenlik ekipleri kısa sürede zodyak botlarla 3 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı. Kıyaya çıkartılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.