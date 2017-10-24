Alanya'da çalıntı motosikletle kaza!

Mehmet AL EDİNİLEN bilgiye göre olay Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. M.D(23) idaresindeki 07 E 5215 plakalı motosiklet seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından çağırılan 112 acil ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan motosiklet sürücüsünün kullandığı motosikleti araştıran Mahmutlar Jandarma ekipleri motosikletin 23 Ekim tarihinde çalıntı kaydıyla polis ekiplerince arandığı tespit edilmesi üzerine motosiklet sürücüsü M.D jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Saray Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi.

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