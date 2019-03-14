Alanya’da çalıntı mal satın alan hurdacı gözaltına alındı

Alanya’da bir inşaattan çalınan 200 adet beton kalıbı satın alan hurdacı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Alanya’da çalıntı mal satın alan hurdacı gözaltına alındı
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Mehmet AL
AVSALLAR Mahallesi’ndeki yapımı devam H. Ş.’ye ait inşaattan 200 adet metal beton çalındığı ihbarı alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda çalıntı malzemelerin Alanya Sanayi Sitesi’ndeki Ö. B.’nin hurdacı dükkanında olduğu tespit etti. Çalıntı malzemelere el koyan jandarma Ö. B.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ö. B. karakoldaki işlemlerinin ardından ‘suç eşyasını satma, satın alma ve kabul etme’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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