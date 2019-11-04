Alanya'da 'Çalıkuşu'nda uyuşturucu ticareti: Cezası belli oldu

Mehmet AL - ÖZEL HABER

ALANYA 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3. duruşmaya tutuklu olarak götürülen sanık O.Y, ve avukatı hazır bulundu. Sanık O.Y., mahkemede "önceki savunmalarıma ekleyecek bir husus yoktur, orada da söylediğim gibi maddeyi kullanmak için bulunduruyorum, içmeye dair malzemelerde çıkmıştır, beraatimi talep ederim" dedi.

CEZASI BELLİ OLDU

Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin açıkladığı karar metni şöyle:

"Sanık O.Y., üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçu sabit görüldüğünden 5237 Sayılı TCK'nun 61 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, sanığın kastının ağırlığı, suç ile amaçladığı saik, ele geçirilen madde miktarı göz önüne alınarak eylemine uyan 694 S.Kanun Hükmünde Kararname ile değişik TCK'nın 188-3 maddesi gereğince alt sınırından ceza tayini ile 10 Yıl Hapis ve 1000 Gün Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, Sanığın sabıkasız hali, eylemden sonraki yargılama aşamasında duruşmadaki olumlu tavrı lehine indirim sebebi sayılarak cezasından TCK'nın 62-1 maddesi gereğince 1-6 oranında indirim yapılarak 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi."

Sanık O.Y tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

13 Şubat Tarihinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Kordinesinde, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada şüpheli O.Y Cikcilli Mahallesi'ndeki evinde 11 gram esrar maddesini Çalıkuşu romanının sayfalarının devamı olduğu, olayda ele geçirilirken şüpheli O.Y yakalanarak göz altına alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece uyuşturucu ticaretinden tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.