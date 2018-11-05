Alanya’da büyük vurgun yapan dolandırıcılar adliyede 

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Sahtecilik” suçları kapsamında uzun süredir devam eden soruşturma kapsamında yakalanan 1’i kadın 4 kişi bugün adliyeye sevk edildiler

Alanya’da büyük vurgun yapan dolandırıcılar adliyede 
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Mehmet AL
ALINAN bilgiye göre, Alanya’da bir otelin 650 bin Euro bedel ile 5 yıllığına kiraya verilmesiyle ilgili yapılan soruşturmada 1 Kasım günü 4 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, şüphelilerin sözleşmeyi gerçeğe aykırı olarak gerçekleştirildiğini tespit ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınan A. Ö, L. Ç, Ç, Y, ve kadın D. A, KOM ekiplerince adreslerinde yapılan aramalarda boş kağıda yazılı kaşe ve imza ile çeşitli kira sözleşmeleri ve senetler ele geçirildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde ifadeleri alınan 1 kadın 4 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi.

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