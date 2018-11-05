Alanya’da büyük vurgun yapan dolandırıcılar adliyede 

Mehmet AL

ALINAN bilgiye göre, Alanya’da bir otelin 650 bin Euro bedel ile 5 yıllığına kiraya verilmesiyle ilgili yapılan soruşturmada 1 Kasım günü 4 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, şüphelilerin sözleşmeyi gerçeğe aykırı olarak gerçekleştirildiğini tespit ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınan A. Ö, L. Ç, Ç, Y, ve kadın D. A, KOM ekiplerince adreslerinde yapılan aramalarda boş kağıda yazılı kaşe ve imza ile çeşitli kira sözleşmeleri ve senetler ele geçirildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde ifadeleri alınan 1 kadın 4 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi.