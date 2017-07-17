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Alanya’da büyük uyuşturucu operasyonu

Alanya'da jandarmanın ormanlık alana düzenlediği operasyonda 639 kök Hint keneviri ve 247 kilo esrar ele geçirildi

Alanya’da büyük uyuşturucu operasyonu

Alanya'da jandarmanın ormanlık alana düzenlediği operasyonda 639 kök Hint keneviri ve 247 kilo esrar ele geçirildi

17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:17
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UYUŞTURUCU yetiştirdiği istihbaratına ulaşan Antalya il Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 12.00 sıralarında Güzelbağ Mahallesi’ndeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Operasyonda ormanlık alana ekili vaziyette 639 kök Hint keneviri ve 247 kilo esrar ele geçirildi. Ele geçirilen 639 kök Hint keneviri olay yerinde yakılarak imha edilirken 247 kilo esrar maddesi el konuldu. Olayla ilgili ise jandarma 1’i kadın 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ettiğini belirti.

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Son Güncelleme: 17.07.2017 16:57
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AlanyaAsayişUyuşturucuOperasyonHint KeneviriOrmanlık AlanJandarma
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