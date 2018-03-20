Alanya'da büyük terör operasyonu! 11 gözaltı

Mehmet AL

ALINAN bilgiye göre Alanya Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde İlçe Eminyet müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince PKK/KCK/YPG propagandası yaptıkları, Zeytindalı Operasyonu aleyhinde propaganda yaptıkları, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde sözde Akdeniz Ege açılımı kapsamında faaliyet yürütüp ses getirici eylem gerçekleştirmek üzere bölgeye gelen terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı oldukları, bunlara yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Perihan. Y, Abdullah Ö, Nurcan Ö, Mehmet K, Fatih Ş, Neval K, Mehmet Şirin F, Kenan Y, Deniz A, Abdurrahman A. ile Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan Bilal B. gözaltına alındı.Zanlıların adreslerinde bir adet ruhsatsız, av tüfeği ve fişek ile çok sayıda dijital meteryal örgütsel döküman ile FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 11 kişi Alaaddin Keykubat Ünivesitesi ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolundan geçen zanlılar sorgulanmak Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler.