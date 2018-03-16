Alanya'da büyük suç örgütü davasında flaş gelişme!

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, 2017’nin kasım ayında Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları operasyonda 24 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 16’sı tutuklu, 8’inin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmişti.

‘Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, silahlı yağma' ve ‘Haksız kazanç elde etmek için geliri yüksek eğlence mekanlarına yağma ve tehdit' suçlamalarıyla yargılanan 24 şüpheli 13 Mart Salı günü ilk kez hakim karşısına çıktı. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuklu 16 şüpheli ve tutuksuz yargılanan 8 şüpheli katıldı.

3 gün süren ilk duruşma dün sona erdi. Kimlik tespitin yapıldığı ilk duruşmada tutuklu yargılanan S.K.’nın yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilmesine kararı verildi. Dava 3 Mayıs 2018 tarihine ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

2017 yılında farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda eğlence mekanlarını haraca bağlamak istedikleri iddia edilen Mardin ve Adana nüfusuna kayıtlı 24 şüpheli ‘Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, silahlı yağma’ ve ‘Haksız kazanç elde etmek için geliri yüksek eğlence mekanlarına yağma ve tehdit’ suçlamalarıyla gözaltına alındılar. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklanma istemiyle Alanya Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildiler. Şüphelilerden 16’sı tutuklanırken, 8’i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.