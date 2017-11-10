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10 Kasım 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Kasım Günlük Burç Yorumu
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Alanya’da büyük çete operasyonu

Alanya’da faaliyet gösteren ve çeşitli tarihlerde muhtelif iş adamlarından haraç adı altında zorla para topladığı iddia edilen tanınmış çete elebaşı ve elemanları bu sabah gözaltına alındı

Alanya’da büyük çete operasyonu

Alanya’da faaliyet gösteren ve çeşitli tarihlerde muhtelif iş adamlarından haraç adı altında zorla para topladığı iddia edilen tanınmış çete elebaşı ve elemanları bu sabah gözaltına alındı

10 Kasım 2017 Cuma 07:58
Alanya’da büyük çete operasyonu
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ALANYA Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre tarafından bizzat yürütülen operasyon hakkında yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

Cumhuriyet Başsavcılığımızca haksız kazanç elde etmek için 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla nitelikli yağma'' suçları kapsamında, Alanya'da gece kulübü işletmecisi E.A ve beraberindeki iki kişi daha olmak üzere toplam üç kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Son karar ile toplam gözaltı kararı verilen kişi sayısı 15 olmuştur. İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM grup amirimiz vasıtası ile icra olunan soruşturmada, başta yüksek gelirli gece kulüplerinin baskı ve tehdit yolu ile ele geçirilmesi dahil ilçemizde meydana gelen daha önceki birçok adli olay bu kapsamda çok yönlü olarak araştırılmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.

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Son Güncelleme: 10.11.2017 08:30
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