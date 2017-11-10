Alanya’da büyük çete operasyonu

ALANYA Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre tarafından bizzat yürütülen operasyon hakkında yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

Cumhuriyet Başsavcılığımızca haksız kazanç elde etmek için 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla nitelikli yağma'' suçları kapsamında, Alanya'da gece kulübü işletmecisi E.A ve beraberindeki iki kişi daha olmak üzere toplam üç kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Son karar ile toplam gözaltı kararı verilen kişi sayısı 15 olmuştur. İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM grup amirimiz vasıtası ile icra olunan soruşturmada, başta yüksek gelirli gece kulüplerinin baskı ve tehdit yolu ile ele geçirilmesi dahil ilçemizde meydana gelen daha önceki birçok adli olay bu kapsamda çok yönlü olarak araştırılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyrulur.